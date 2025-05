Superbike: Razgatlıoglu vince gara-1 a Most, Bulega è secondo

Primo nelle tre sessioni di prove libere, primo in qualifica e primo in gara-1: Toprak Razgatlıoglu sta dominando a Most e si prende la vittoria nel primo appuntamento in Repubblica Ceca. Dopo aver preceduto Bulega per 33 millesimi nella Superpole, il turco perde la prima posizione allo start: il pilota Ducati lo supera e tiene la leadership per quattro giri, prima di arrendersi. Il sorpasso di Razgatlıoglu è perentorio e anche il suo cambio di ritmo, che lascia sul posto il rivale: dai due secondi iniziali, si arriva ai sei che separano i due sul traguardo. Difficile fare di meglio per Nicolò Bulega, reduce dalla tremenda caduta nelle prove libere e in gara con contusioni alla caviglia e al ginocchio. Sul podio con loro sale Danilo Petrucci, terzo nelle prove cronometrate e per tutta la gara: solidissima la sua prova.