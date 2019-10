Sbk, la Ducati porta Camier nel team Barni

MERCATO PILOTI

La stagione della Superbike si avvia alla conclusione, ma si sta già formando la griglia di partenza del 2020. Le ultime pedine che hanno trovato posto sullo scacchiere delle derivate di serie sono Leon Camier, Federico Caricasulo e Garett Gerloff. Il primo, britannico, lascia la Honda ufficiale dopo due anni difficili per approdare sulla Ducati privata, ma ben gestita e seguita da Borgo Panigale, del Barni Racing Team. Prende il posto di Michael Ruben Rinaldi, reduce da un 2019 al di sotto delle aspettative.

"Non vedo l'ora di affrontare la nuova sfida della prossima stagione. Metterò a disposizione del team tutte le mie capacità di guida e di sviluppo per raggiungere risultati di alto livello insieme a Marco e alla sua squadra. Il Barni Racing Team ha un rapporto molto stretto con Ducati, è composto da persone molto competenti e appassionate e i risultati ottenuti in passato sono sotto gli occhi di tutti, credo che lavoreremo bene insieme. Detto questo, il mio unico pensiero in questo momento è finire la stagione nel modo migliore possibile in Qatar con il mio attuale team", le parole di Camier.

Due volti nuovi, invece, in casa Yamaha, sponda team GRT. Via Melandri e Cortese, i loro posti saranno presi da Caricasulo, proveniente dalla Supersport dove è fresco di titolo, e dal 24enne americano Gerloff, reduce dal campionato Usa Superbike, chisuo al terzo posto.

