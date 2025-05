Clamoroso a Most: Bulega vince gara-2 all'ultimo respiro

Quello di gara-2 in Repubblica Ceca è uno dei finali più belli ed emozionanti della stagione e della storia recente in Superbike. E, per fortuna, sorride all'Italia, alla Ducati e a Nicolò Bulega, autore di un incredibile sorpasso sulla linea del traguardo ai danni di Toprak Razgatlioglu. I due battagliano per tutto il pomeriggio, con il turco della Bmw che si prende la testa della corsa poco dopo la metà della prova. La sensazione che l'italiano sia lì, però, è costante, tanto che riesce a portarsi anche a pochi decimi di distanza. Due le circostanze in cui sembra finita: prima quando il dominatore dello scorso Mondiale si porta a quasi un secondo di vantaggio, poi nel corso dell'ultimo giro, quando Bulega va largo in curva e finisce a cinque decimi di distacco. Nicolò, però, non si scompone, si riporta sotto e alla fine sfrutta la scia per sorpassare Razgatlioglu proprio sul traguardo, beffandolo per appena 27 millesimi.