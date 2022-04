Bautista e la Ducati trionfano nella Superpole Race di Aragon

SUPERBIKE

Lo spagnolo domina dall'inizio alla fine, precedendo sul podio Rea e Razgatlioglu. Quarto Rinaldi

A due anni dall'ultimo successo, Alvaro Bautista è tornato a vincere in Superbike. Lo spagnolo della Ducati ha dominato la Superpole Race di Aragon, round d'apertura del Mondiale riservato alle derivate di serie. Sul podio con lui sono saliti Jonathan Rea (Kawasaki), secondo, e Toprak Razgatlioglu (Yamaha), terzo, protagonisti di una grande battaglia, che ha visto Michael Rinaldi con la seconda Panigale V4 R quarto per un soffio. ipp

Vedi anche superbike Superbike: Rea torna cannibale e vince gara-1 di Aragon Per Bautista, tornato sulla moto di Borgo Panigale dopo due stagioni difficili alla Honda, si tratta della 17.a vittoria in Superbike: l’ultima risaliva a due anni e 181 giorni fa, a San Juan in Argentina.

Italiani grandi protagonisti anche grazie ad Andrea Locatelli e Axel Bassani, quinto e settimo, divisi da Alex Lowes e davanti alle due Honda di Iker Lecuona e Xavi Verge. Deludente Scott Redding, che non è andato oltre il 12° posto con la Bmw, chiudendo alle spalle anche di Eugene Laverty con una M1000RR privata.