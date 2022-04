Superbike: Rea torna cannibale e vince gara-1 di Aragon

La prima vittoria stagionale in Superbike è di Jonathan Rea. Il pilota della Kawasaki in gara-1 ad Aragon ha vinto regolando Alvaro Bautista su Ducati in un ultimo giro entusiasmante con sorpasso all'ultima curva. Una gara combattuta dall'inizio alla fine e nel finale ha mollato il campione del mondo Razgatlioglu che ha chiuso sul terzo gradino del podio. Quarta e quinta posizione per i due italiani: Rinaldi (Ducati) ha preceduto Locatelli (Yamaha).

