Adesso è ufficiale: il figlio di Bayliss correrà in Supersport con la Ducati

AL MONDIALE

Il giovane Oliver sulla Ducati Panigale V2 del Barni Racing Team: "Scuola finita, ora mi concentrerò solo sulle gare"

Adesso è ufficiale: Oliver Bayliss approderà nel prossimo Mondiale della Supersport, riportando il mitico cognome australiano su una Ducati nel paddock delle derivate di serie. Il figlio dell'iridato Superbike correrà con la Panigale V2 ufficiale del Barni Racing Team. Oli è nato il 20 settembre del 2003 nel Principato di Monaco e, nonostante la sua giovane età, ha già fatto esperienza con la Ducati Panigale V4 R nel campionato Superbike australiano. Dopo aver debuttato nel 2020 con un terzo posto a Morgan Park, il giovane Bayliss ha disputato tutta la stagione 2021 dell'ASBK con la quattro cilindri di Borgo Panigale del DesmoSport Ducati Team, cogliendo anche la sua prima vittoria sulla pista di Hidden Valley.

Vedi anche superbike La Ducati rivuole Bayliss in pista... ma è il figlio L’approdo di Oliver Bayliss arriva a 20 anni esatti dal primo titolo mondiale di Troy con un’altra Ducati bicilindrica, in Superbike. "Sono davvero felice di annunciare che correrò con il Barni Racing Team nel campionato mondiale Supersport con una Ducati Panigale V2. Ho completato il mio percorso scolastico, questo significa che posso concentrarmi completamente sulla mia carriera in moto, sull'allenamento e solo su quello", le parole di Oliver. Emozionato anche papà Troy: "Oliver è cresciuto nel mondo delle corse, il 2021 è stato il suo primo anno su una Ducati V4 R nell’ASBK e ha ottenuto subito una vittoria a Darwin all’inizio del 2021. Il successo è arrivato prima di quanto ci potessimo aspettare e penso che il passaggio al Barni Racing Team sia una grande opportunità. Spero che si possa divertire con la Ducati bicilindrica tanto quanto mi sono divertito io".

Con Oli il Barni Racing Team completa la sua line-up per il 2022. Una stagione che vedrà per la prima volta la squadra di Marco Barnabò impegnata in due campionati con due giovani talenti: Bayliss in Supersport (Nicolò Bulega correrà invece sotto le insegne del team Aruba) e il 20enne Luca Bernardi in Superbike con la Ducati Panigale V4 R.