Niccolò Perico vince la Coppa del mondo kart a 11 anni: è già sulle orme di Antonelli

Al termine della gara Perico ha espresso tutta la sua gioia: "Voglio ringraziare il team KR, Dino Chiesa, Mercedes, i miei genitori e tutti quelli che mi hanno supportato". "Mi godo questo momento, sono davvero contentissimo, avevo davvero tanta fiducia e alla fine siamo riusciti a prenderci la vittoria", ha aggiunto la promessa del motorsport italiano.