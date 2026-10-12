Niccolò Perico vince la Coppa del mondo kart a 11 anni: è già sulle orme di Antonelli

© Ufficio Stampa | Niccolò Perico campione kart 2026
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Weekend da incorniciare per Niccolò Perico, che si consacra campione del mondo sui kart conquistando la il titolo OK-N Junior. Sull'asfalto del Leopard Circuit di Viterbo, il classe 2014 originario di Scanzorosciate (Bergamo) ha dominato dalle qualifiche alla finale portando sul gradino più alto del podio la Mercedes che grazie alla sua Academy può dire di avere già in casa l'erede di Kimi Antonelli (che si è complimentato sui social).
Al termine della gara Perico ha espresso tutta la sua gioia: "Voglio ringraziare il team KR, Dino Chiesa, Mercedes, i miei genitori e tutti quelli che mi hanno supportato". "Mi godo questo momento, sono davvero contentissimo, avevo davvero tanta fiducia e alla fine siamo riusciti a prenderci la vittoria", ha aggiunto la promessa del motorsport italiano.
IL COMMENTO SOCIAL DI ANTONELLI
LA CARRIERA DI PERICO
La vittoria di ieri impreziosisce la rapida ascesa di Perico nel programma giovanile diretto da Toto Wolff, lo stesso percorso di crescita che ha proiettato Kimi Antonelli verso i vertici della Formula 1. Il manager austriaco ha spinto personalmente per l'ingresso del ragazzo nella squadra, instaurando un rapporto stretto anche al di fuori dei paddock.
"Con Toto Wolff ho un bel rapporto, dopo la firma abbiamo passato un po' di tempo insieme per conoscerci meglio", ha spiegato Perico parlando del legame. "Con suo figlio Jack si è creata anche una bella amicizia, passiamo tante ore in pista insieme e gli do anche qualche consiglio", ha concluso il neo campione del mondo.