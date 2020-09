L'Aquabike è ripartita in Ungheria e ora aspetta l'Italia

Anche l'Aquabike è ripartita e l'ha fatto nel weekend in Ungheria con la prima tappa dell'UIM-ABP European Championship. I funamboli alla guida delle moto d'acqua, addirittura 106 piloti provenienti da 21 paesi diversi, si sono ritrovati a Nyiregyhaza-Levelek e hanno dato come al solito spettacolo.

Da segnalare la grande prestazione in Runabout GP1 dell’italiano Mattia Fracasso che, dopo avere dominato Moto 1 & 2 davanti al polacco Wisnieswki, è stato penalizzato di 30” in Moto 3 per una falsa partenza che gli ha fatto così perdere il gradino più alto del podio chiudendo il Grand Prix al secondo posto. Vittoria quasi scontata, invece, nel Freestyle per un altro italiano in gara Roberto “Superman” Mariani.

Appuntamento a Elk in Polonia il prossimo weekend per la seconda gara del Campionato Europeo, mentre l'organizzazione H2O Racing aspetta di ricevere notizie dalle istituzioni per organizzare la tappa italiana del Mondiale di Olbia.