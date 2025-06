Tragedia all'Autodromo di Marzaglia: Luca Sessolo muore dopo una caduta durante il Motoestate

Sessolo è stato portato immediatamente all'Ospedale di Baggiovara, tuttavia le condizioni sono apparse subito gravi tanto che si è spento nelle ore successive al ricovero. "Voglio fare un ringraziamento all’Ospedale Civile di Baggiovara, in particolare alla Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione – U.O. Terapia Intensiva e Neurorianimazione. Desidero esprimere tutta la mia profonda gratitudine per la professionalità, la sensibilità e l’umanità che medici, infermieri e OSS mi hanno dimostrato e con cui mi hanno accompagnata in questo percorso così doloroso - ha spiegato la moglie Valeria Perri -. Un pensiero speciale lo vorrei rivolgere al Dott. Simone Rinaldi, per la sua presenza costante, la competenza e il rispetto con cui ha saputo prendersi cura non solo di Luca, ma anche di me e di mia figlia.”