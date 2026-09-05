RALLY MILLE MIGLIA

Incidente al Rally Mille Miglia: investito e ucciso uno spettatore, sospesa la gara

Dramma a Bione, in provincia di Brescia: un'auto è uscita di strada in curva e ha travolto un uomo nel pubblico. Secondo l'Ansa si tratta di un 63enne di Torino: niente da fare per salvarlo nonostante i soccorsi

05 Set 2026 - 17:47
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Grave incidente durante il rally Mille Miglia in corso di Brescia. Uno spettatore è stato travolto e ucciso da un'auto in gara durante il passaggio a Bione, in Valsabbia, in provincia di Brescia. La direzione di gara ha immediatamente sospeso il rally. La conclusione delle otto prove speciali sarebbe dovuta essere nel pomeriggio di sabato in Piazzale Arnaldo, a Brescia. Al momento non sono stati diffusi ufficialmente dalle autorità nome ed età della vittima. Secondo l'Ansa, si tratta di un 63enne di Torino, arrivato dal Piemonte insieme alla moglie per seguire la gara.

L'incidente è avvenuto a Bione nel pomeriggio di sabato 5 settembre lungo un tratto affrontato due volte nella giornata conclusiva della competizione. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto sarebbe uscita di strada in curva, travolgendo lo spettatore. Nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare per salvarlo. Poche ore prima, si era verificato un altro incidente con una vettura finita in una scarpata, pur senza gravi conseguenze. 

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