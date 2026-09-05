Incidente al Rally Mille Miglia: investito e ucciso uno spettatore, sospesa la gara

Grave incidente durante il rally Mille Miglia in corso di Brescia. Uno spettatore è stato travolto e ucciso da un'auto in gara durante il passaggio a Bione, in Valsabbia, in provincia di Brescia. La direzione di gara ha immediatamente sospeso il rally. La conclusione delle otto prove speciali sarebbe dovuta essere nel pomeriggio di sabato in Piazzale Arnaldo, a Brescia. Al momento non sono stati diffusi ufficialmente dalle autorità nome ed età della vittima. Secondo l'Ansa, si tratta di un 63enne di Torino, arrivato dal Piemonte insieme alla moglie per seguire la gara.