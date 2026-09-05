Leclerc: "Proverò a fare una magia". Hamilton: "Attaccherò a tutta"

"Nel Q2 abbiamo fatto un primo tentativo con gomma usata ma abbiamo avuto un problema con la batteria... C'è mancato poco ma siamo riusciti a salvarci. È stata una qualifica serrata, molto al limite. Poteva succedere di tutto. Battere Russell sarebbe stato estremamente difficile, temevamo anche Verstappen. In ogni caso la seconda fila è una buona opzione per noi. L'effetto scia quindi funzionava in rettilineo ma era controproducente in curva. Alla fine va bene così, non è un cattivo risultato. Sono felice per Gasly ma domani... vedremo. Comunque la Alpine è andata subito forte, fin dall'inizio del weekend".