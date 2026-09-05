Fiorentina, Grosso già a rischio esonero? "Mi rimetto alle dimissioni di chi è sopra di me"

Meglio il secondo tempo: "Abbiamo fatto meglio, siamo andati in vantaggio e abbiamo avuto l'occasione per raddoppiare. Non meritavamo di perdere, ma prendiamo ciò che ci dà il calcio. Voglio trovare l'undici adatto per il mio calcio. Stiamo lavorando per riuscirci e continueremo a farlo".