Fiorentina, Grosso già a rischio esonero? "Mi rimetto alle dimissioni di chi è sopra di me"

Avvio di stagione molto complicato per la Fiorentina, sconfitta anche contro il Torino e ferma a quota 0 punti dopo 3 giornate di Serie A. Riflessioni già in corso sulla gestione di Fabio Grosso? Risponde lo stesso allenatore dei Viola ai microfoni di Dazn: "Mi rimetto alle decisioni di chi è sopra di me. Un peccato perdere questa partita, potevamo fare tante cose meglio, soprattutto nel primo tempo. Non ci sta girando nel verso giusto, al primo episodio non riusciamo a tenere le redini della gara. Ci dispiace molto, questo ambiente merita risultati diversi".
Meglio il secondo tempo: "Abbiamo fatto meglio, siamo andati in vantaggio e abbiamo avuto l'occasione per raddoppiare. Non meritavamo di perdere, ma prendiamo ciò che ci dà il calcio. Voglio trovare l'undici adatto per il mio calcio. Stiamo lavorando per riuscirci e continueremo a farlo".
Mandragora poteva tornare utile? "Pensare a quello che manca non serve. Bravo lui e peccato per noi, che abbiamo dovuto tenere con compattezza. Il calcio è questo, prendiamo le cose belle e meno belle".