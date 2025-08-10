Michael Schumaher, la sua Honda CBR1000RR Fireblade venduta all'asta per 75.000 dollari

La Honda CBR2000RR Fireblade di Michael Schumacher è stata venduta all'asta da RM Sotheby's per 75.000 dollari (circa 65.000 euro). Il prezzo di partenza era stimato tra i 25.000 e i 35.000 euro quindi la vendita è stata record, anche per l'unicità del mezzo: modificata dalla Holzhauer Racing Performance in airbox, radiatore olio, manubrio e scarico Akrapovic, era stata usata più volte dal sette volte campione del mondo di Formula 1 per allenarsi quando pensava a provare l'avventura anche nel mondo a due ruote.