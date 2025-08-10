Michael Schumaher, la sua Honda CBR1000RR Fireblade venduta all'asta per 75.000 dollari

© msothebys.com
Il sette volte campione del mondo di F1 l'aveva usata varie volte pensando allo sbarco nel mondo delle due ruote
La Honda CBR2000RR Fireblade di Michael Schumacher è stata venduta all'asta da RM Sotheby's per 75.000 dollari (circa 65.000 euro). Il prezzo di partenza era stimato tra i 25.000 e i 35.000 euro quindi la vendita è stata record, anche per l'unicità del mezzo: modificata dalla Holzhauer Racing Performance in airbox, radiatore olio, manubrio e scarico Akrapovic, era stata usata più volte dal sette volte campione del mondo di Formula 1 per allenarsi quando pensava a provare l'avventura anche nel mondo a due ruote.
Assieme alla moto, il cui contachilometri segna 3.752, il fortunato acquirente si è assicurato anche il casco Schubert di Schumi e un paio di guanti di pelle autografati.
