Michael Schumaher, la sua Honda CBR1000RR Fireblade venduta all'asta per 75.000 dollari

Il sette volte campione del mondo di F1 l'aveva usata varie volte pensando allo sbarco nel mondo delle due ruote

10 Ago 2025 - 12:34
La Honda CBR2000RR Fireblade di Michael Schumacher è stata venduta all'asta da RM Sotheby's per 75.000 dollari (circa 65.000 euro). Il prezzo di partenza era stimato tra i 25.000 e i 35.000 euro quindi la vendita è stata record, anche per l'unicità del mezzo: modificata dalla Holzhauer Racing Performance in airbox, radiatore olio, manubrio e scarico Akrapovic, era stata usata più volte dal sette volte campione del mondo di Formula 1 per allenarsi quando pensava a provare l'avventura anche nel mondo a due ruote.

Assieme alla moto, il cui contachilometri segna 3.752, il fortunato acquirente si è assicurato anche il casco Schubert di Schumi e un paio di guanti di pelle autografati.

michael schumacher
honda
cbr 1000 rr fireblade
asta

