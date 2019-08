Dalla Francia: Alonso sarà al via della Dakar 2020

Dopo aver detto "no" alla Red Bull, che lo aveva cercato per sostituire Gasly, Fernando Alonso ha pronta una nuova sfida. Secondo quanto riportato da France Television, infatti, l'ex pilota di Formula 1, avrebbe deciso di prendersi una pausa dalle piste asfaltate per accettare la sfida della Dakar 2020, la prima che si svolgerà in Arabia Saudita . L'asturiano, oggi impegnato nella caccia alla Triplice Corona, sarà al volante di una Toyota insieme a Marc Coma, cinque volte vincitore del rally-raid in moto con la Ktm, come copilota.