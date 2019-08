F1, la Red Bull retrocede Gasly: ecco Albon

Dal Gp del Belgio si cambia in casa Red Bull. Il team austriaco ha preso la decisione di retrocedere Pierre Gasly in Toro Rosso per il resto della stagione e di sostituirlo con Alex Albon che così affiancherà Max Verstappen. Lo comunica il team sul sito ufficiale. Il pilota inglese con cittadinanza thailandese, alla sua prima stagione di F1 dopo aver terminato al secondo posto nel campionato Fia di F2 lo scorso anno, ha mostrato tutta la sua maturità ottenendo 16 punti nei suoi 12 Gran Premi fino ad oggi. Miglior risultato il sesto posto nel GP di Hockenheim, in Germania, il 26 luglio scorso, in una gara segnata dalla pioggia.