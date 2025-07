Ancora in rosso: Giovinazzi rinnova con Ferrari

"Otto anni fa è cominciata la mia avventura con Ferrari, che per me è molto più di un team: è una famiglia. Rinnovare oggi significa continuare una sfida che mi appassiona ogni giorno, in un ambiente dove contano le persone, il lavoro di squadra e l’ambizione. Essere pilota ufficiale nel WEC e terzo pilota in Formula 1 è un impegno che affronto con grande orgoglio e motivazione. Grazie alla Ferrari per la fiducia rinnovata: crescere con questi colori addosso è qualcosa di speciale. Non vedo l’ora di vivere i prossimi capitoli di questa storia con l’impegno, la passione e la fame di risultati che mi accompagnano da sempre". (Antonio Giovinazzi)



Per la prima volta nel 2017 Giovinazzi è stato impegnato con Scuderia Ferrari con il ruolo di terzo pilota, una mansione che continua a ricoprire nelle vesti di Reserve Driver della squadra che disputa il campionato del mondo di Formula 1.