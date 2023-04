CIRX 2023: Maggiora apre la stagione tricolore del Rallycross

RALLYCROSS

Otto appuntamenti da aprile a novembre per la serie tricolore

© Campionato Italiano Rallycross Campionato Italiano Rallycross al via come da collaudata tradizione nel lungo fine settimana di Pasqua: da sabato 8 a lunedì 10 aprile tre giornate di sport ma anche di festa nella Maggiora Offroad Arena per il primo happening di una stagione che si preannuncia spettacolare in ciascuna delle categorie della serie tricolore che va quest'anno in scena su otto appuntamenti da aprile a novembre. Andiamo allora alla scoperta di favoriti e outsider con una panoramica delle forze in campo in tutte le categorie e classi.

© Campionato Italiano Rallycross

RX5

Il vicecampione Italiano Fabio Mezzatesta ha tutte le intenzioni di lottare per il titolo anche nel 2023 e sarà al via con una Hyundai i20 R5. La concorrenza però sarà molto agguerrita, a partire da Gianmarco Donetto (Skoda Fabia R5), in grado di vincere entrambe le due gare alle quali ha partecipato nel 2022 e che ha già confermato la propria presenza per l’intero campionato. A Maggiora saranno al via anche Lucamaria Rizzello (Peugeot 208 R5), il patron di Maggiora Park (l’impianto gemello di Maggiora Offroad Arena) Stefano Avandero con la Fabia R5 e - novità decisamente interessante la giovane e promettente Jenni Sonzogni, che ben si è comportata nel 2022 nella Super1600 e sarà al volante della gettonatissima Fabia R5.

Supercar

Rosario Corallo e la sua Subaru Impreza saranno al via per conquistare il terzo titolo tricolore consecutivo, ma già in questa prima gara dovranno difendersi dagli attacchi dal campione 2018 Marco Noris (Skoda Fabia R5) e dall’altoatesino Werner Gurschler (Ford Fiesta).

© Campionato Italiano Rallycross

Super Touring Car

Sarà, nelle sue diverse declinazioni, una delle categorie principali in gara nel primo round. Nella STC-2000 il campione italiano Marco Nicolini (Peugeot 205) cercherà di difendere il proprio titolo da una concorrenza sempre più numerosa, a partire dalla vicecampionessa 2022 Arianna Corallo (Opel Astra), per proseguire con Ermes Mapi (Renault Clio) che lo scorso anno ha dimostrato di essere molto veloce e con o debuttanti Andrea Tonoli (Fiat Punto) e Simone Mora (Renault Clio). Decisamente interessante la STC-1600, che vedrà il ritorno di Franco Fusi con la sua fida Renault Clio, del vicecampione italiano Marco Valsesia (Citroen Saxo) e dei “cugini terribili” Daniele e Damiano Delfino, entrambi al volante di una Citroen Saxo. Non mancherà Matteo Valazza, sempre su Citroen Saxo, mentre sono attesi con curiosità Michele Andolina, passato dalla Supercar a una Renault Clio STC-1600, e il giovanissimo Under 18 Valentino Ledda (Peugeot 208 R2).

Sport RX

La nuova categoria vedrà (al momento) al via Daniele Catena al volante di una Fiat 500 Proto e Massimo Manzato con una Opel Tigra Proto.

© Campionato Italiano Rallycross

Kartcross

Si attende una bella battaglia tra gli ex campioni italiani Maicol Giacomotti (KC) e Gabriele Zoppetti (Viper Master Racing) e il vicecampione Italiano Riccardo Canzian (SpeedcarXtreme), con outsider di livello come Mauro Vicario (Speedcar Xtreme) e poi ancora Nicolò e Matteo Grieco (GMN Kart Cross). Da sottolineare la presenza di Nicola Morlacchi (Planet Kart Corss K3), che compirà diciotto anni proprio il giorno di Pasquetta, degli U18 Matteo Bernini (KC) e Marcus Antonio Martinelli (GMN Kart Cross). Al via anche i belgi Arnaud Demelenne (Kamikaz K3) e Lukas Schwall (Planet Kart Cross K3) e l’olandese Nathan Ottink (Lifelive TN5). A proposito di piloti provenienti da altre nazioni, tornerà (ed è una tradizione che toccherà il decimo anniversario) anche il Campionato Svizzero Svizzero di Autocross (SAV), con il suo carico di piloti e tifosi appassionati.

© Campionato Italiano Rallycross

Maggiora Music Festival

Non sarà solo una Pasqua (e Pasquetta) di motori: Sport Club Maggiora, organizzatore del Round 1 e Promoter del Campionato, proporrà infatti sabato 8 aprile Maggiora Music Festival, la festa di apertura del Campionato che vedrà prima una presentazione della serie tricolore e dei suoi protagonisti. A seguire ci si potrà scatenare grazie alla musica della deejay Renee La Bulgara, già presente lo scorso anno in occasione della Night Race ed eletta proprio nel 2022 Miglior Woman Deejay. Maggiora Music Festival vedrà anche la partecipazione del DJ Resident Dj Veleno e si terrà nella tensostruttura posizionata tra il bar e i paddock: l’ingresso sarà libero.

© Campionato Italiano Rallycross

Ulteriori informazioni sul sito: www.rxitalia.com

Il CIRX 2023 è strutturato su otto prove: dopo la prova di Pasquetta a Maggiora, ci sarà un weekend da brividi in Sardegna, il ritorno dell’acclamatissima Night Race, il debutto del tracciato di Pomposa (in provincia di Ferrara) e il ritorno della trasferta in Austria, questa volta a Fuglau.

Ecco il calendario completo

- 9/10 aprile Maggiora Offroad Arena (Maggiora, NO)

- 29 aprile Ittiri Rally Arena (Ittiri, SS) - Coeff. 2

- 30 aprile Ittiri Rally Arena Reverse (Ittiri, SS)

- 26/27 maggio Maggiora Offroad Arena Reverse – Night Race (Maggiora, NO)

- 8/9 luglio Circuito di Pomposa (Pomposa, FE)

- 2/3 settembre MJP Racing Arena Fuglau (Fuglau, Austria) – Coeff. 1,5

- 21/22 ottobre Maggiora Offroad Arena (Maggiora, NO) – Coeff 1,5

- 4/5 novembre Castelletto Circuit (Castelletto di Branduzzo, PV) – Coeff 2