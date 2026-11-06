Endurance, Kubica porta la Ferrari davanti a tutti nelle libere della 6 Ore di Monza

Fuori dalla pista, la Fanzone sarà animata dai DJ Marco Regaz & Fede Cerve e DJ Sibe. A disposizione del pubblico anche area bimbi, food & beverage, simulatori, test drive con Genesis e shop ufficiali WEC. Dalle 12 alle 13 appuntamento con il Meet & Greet che vedrà protagonisti Riccardo Pera, Giammarco Levorato, Mattia Drudi, Johannes Zelger, Alessandro Pier Guidi, Francesco Castellacci e Davide Rigon.