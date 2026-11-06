MONDIALE WEC

Endurance, Kubica porta la Ferrari davanti a tutti nelle libere della 6 Ore di Monza

Il polacco è stato il più veloce con la pista che è andata asciugandosi. Seconda l’Aston Martin di Tincknell, terza la BMW di Marciello

06 Nov 2026 - 19:05
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È iniziato sotto la pioggia il weekend del FIA World Endurance Championship all’Autodromo Nazionale Monza, sede dell’ultimo e decisivo appuntamento della stagione 2026.

Nella prima sessione di prove libere, disputata interamente sul bagnato, il miglior tempo è stato realizzato da Charles Milesi con l’Alpine A424 #35 in 1’45”862, davanti alla Ferrari #83 di Ye Yifei. In LMGT3 miglior riferimento per la McLaren #10 di Garage 59. Nel pomeriggio, con la pista progressivamente asciutta, i tempi sono scesi rapidamente. A brillare è stato Robert Kubica sulla Ferrari #83, autore proprio allo scadere del miglior crono assoluto della giornata in 1’38”143. Seconda l’Aston Martin #007 di Harry Tincknell, terza la BMW #15 di Raffaele Marciello.

In LMGT3 doppietta Ford Proton Competition, con la #77 di Sebastian Priaulx davanti alla #88 di Logan Sargeant. Terza la Mercedes-AMG #61 di Maxime Martin.

Domani si torna in pista alle 10:30 per la terza sessione di prove libere. Dalle 14:20 spazio alle qualifiche e alla successiva Hyperpole, riservata alle migliori dieci vetture di ciascuna categoria. La giornata in pista terminerà alle 15:30. Tra le due sessioni di prove, dalle 13:10 alle 13:40, è invece in programma la sessione autografi.

Fuori dalla pista, la Fanzone sarà animata dai DJ Marco Regaz & Fede Cerve e DJ Sibe. A disposizione del pubblico anche area bimbi, food & beverage, simulatori, test drive con Genesis e shop ufficiali WEC. Dalle 12 alle 13 appuntamento con il Meet & Greet che vedrà protagonisti Riccardo Pera, Giammarco Levorato, Mattia Drudi, Johannes Zelger, Alessandro Pier Guidi, Francesco Castellacci e Davide Rigon. 

Sono inoltre ancora disponibili biglietti che consentono libero accesso a tutte le tribune.

La 6 Ore di Monza, gara conclusiva della stagione 2026, scatterà domenica alle ore 11:00.

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