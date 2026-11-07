Endurance, Ferrari rosso Fuoco: è pole alla 6 Ore di Monza

L'Autodromo Nazionale Monza si tinge del rosso Ferrari: quello della 499P #50 di AF Corse che conquista la pole position della 6 Ore, gara conclusiva del FIA World Endurance Championship 2026. A firmarla sull'asfalto ancora in parte viscido Antonio Fuoco, autore di uno straordinario 1’33”364 a 223.4 km/h di media.
Sul veloce tracciato lombardo il Cavallino Rampante ottiene così l’11esima pole position al termine della quarta stagione che vede la 499P protagonista nella top class dell’endurance. Nel 2026 le precedenti, entrambe ottenute da Giovinazzi per l’equipaggio numero 51 Campione del Mondo Piloti in carica, risalgono al primo atto disputato a Imola, come anticipato, e al quinto appuntamento della stagione, al Circuit of the Americas. Complessivamente a partire dal 2023 le pole position registrate dalla 499P numero 50 sono 5, mentre la 51 e la 83 ne hanno conquistate rispettivamente 5 e 1.
In prima fila scatterà anche la Genesis #19 di Mathieu Jaminet, in seconda la Cadillac #38 di Earl Bamber e la Ferrari #51 di Antonio Giovinazzi, mentre la #83 di Robert Kubica partirà ottava. In terza fila si schiereranno Peugeot #94 e Alpine #36. Le Toyota, i cui equipaggi lottano per il campionato, sono relegate in 15ª posizione - la #8 di Buemi, Hartley, Hirakawa - e in 16ª - la #7 di Conway, Kobayashi e De Vries.
"Oggi è stata una giornata davvero speciale. Conquistare la pole position qui a Monza, da pilota italiano al volante di una Ferrari, è qualcosa di estremamente emozionante: sono inoltre felicissimo di questa pole position, dopo la primissima in assoluto con la 499P che avevo ottenuto a Sebring nel 2023. Guardando alla gara, dobbiamo mantenere la lucidità, restare calmi e concentrarci sulla 6 Ore che sarà una prova lunga e difficile. Daremo il massimo per regalare un grande risultato ai nostri tifosi. La prima parte della Qualifica è stata complicata perché non avevamo avuto l’occasione di effettuare alcune prove sull’assetto e di prendere confidenza con il tracciato sostanzialmente asciutto. Inoltre, l’ultima volta che gareggiammo a Monza fu nel luglio 2023 e le condizioni atmosferiche erano molto differenti. Mi piacciono molto queste situazioni in cui bisogna scendere in pista, spingere al massimo, cercare di sfruttare ogni opportunità e per ottenere il miglior risultato possibile. Credo che oggi siamo riusciti a fare tutto davvero bene. Ringrazio la squadra perché soprattutto in condizioni come queste è fondamentale avere fiducia nelle scelte dei tecnici, nell’assetto e nella vettura che hai a disposizione", ha commentato Fuoco.
"Domani partiremo da una buona posizione. Qualifica e Hyperpole sono state sessioni difficili in cui siamo scesi in pista in condizioni molto differenti rispetto ai tre turni di prove libere. In gara nessuno avrà dati realmente attendibili sul degrado degli pneumatici e su diversi altri fattori: mi aspetto una corsa molto interessante perché tutti ci troveremo nella medesima situazione, senza riferimenti precisi. Ora è fondamentale analizzare attentamente il bilanciamento della vettura durante la Qualifica e capire cosa possiamo migliorare in vista della 6 Ore. In gara dovremo essere impeccabili nelle scelte strategiche e nella gestione degli pneumatici con l’obiettivo di terminare il campionato con un grande risultato per la Ferrari", le parole di Giovinazzi.
"Un risultato che ci riempie di gioia. Dopo Imola a inizio stagione siamo tornati in pole position qui a Monza: evidentemente l’Italia ci porta bene. Le ultime gare sono state abbastanza complicate e questa è una grande soddisfazione. Ora siamo solo a metà del percorso; la gara è chiaramente la tappa più importante del weekend e noi faremo il massimo per chiudere in bellezza la stagione. Intanto siamo molto contenti per Antonio Fuoco che è tornato in pole position. Anche le altre due vetture sono state molto competitive, ci siamo giocati la pole veramente sul filo dei centesimi. Quindi ci aspettiamo una gara combattuta, ma ce la metteremo tutta", ha detto Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti
In LMGT3 la pole position va alla Lexus Akkodis ASP Team #78 di Hadrien David, autore di un 1’47”523 a una velocità media di 194 km/h. Il francese ha beneficiato della penalità per track limits inflitta all'Aston Martin #23 di Eduardo Barrichello, che aveva ottenuto il miglior tempo sul giro. Seconda posizione per la Corvette TF Sport #33, staccata di appena 14 millesimi.
Tantissimi gli appassionati che hanno approfittato del Meet & Greet in Fanzone e della Pit Walk con annessa Autograph Session.
Domani la 6 Ore prenderà via alle ore 11.00. Prima e durante non mancheranno momenti di spettacolo e coinvolgimento del pubblico. Sullo schieramento di partenza, l’Inno di Mameli sarà interpretato da Marta Bonato, mentre gli Alpini dell’Unità di Protezione Civile e i rappresentanti dei 30 gruppi della Sezione A.N.A. di Monza e Brianza porteranno le bandiere di Italia, FIA-ACO e WEC.
La Fanzone, animata dai DJ Marco Regaz & Fede Cerve e DJ Sibe, metterà a disposizione degli appassionati numerose attività e attrazioni: un’area dedicata ai più piccoli, spazi food & beverage, simulatori, test drive con Genesis e gli shop ufficiali WEC.
Per chi desidera assistere dal vivo alla gara sono ancora disponibili biglietti che consentono il libero accesso a tutte le tribune.