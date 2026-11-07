Endurance, Ferrari rosso Fuoco: è pole alla 6 Ore di Monza

"Oggi è stata una giornata davvero speciale. Conquistare la pole position qui a Monza, da pilota italiano al volante di una Ferrari, è qualcosa di estremamente emozionante: sono inoltre felicissimo di questa pole position, dopo la primissima in assoluto con la 499P che avevo ottenuto a Sebring nel 2023. Guardando alla gara, dobbiamo mantenere la lucidità, restare calmi e concentrarci sulla 6 Ore che sarà una prova lunga e difficile. Daremo il massimo per regalare un grande risultato ai nostri tifosi. La prima parte della Qualifica è stata complicata perché non avevamo avuto l’occasione di effettuare alcune prove sull’assetto e di prendere confidenza con il tracciato sostanzialmente asciutto. Inoltre, l’ultima volta che gareggiammo a Monza fu nel luglio 2023 e le condizioni atmosferiche erano molto differenti. Mi piacciono molto queste situazioni in cui bisogna scendere in pista, spingere al massimo, cercare di sfruttare ogni opportunità e per ottenere il miglior risultato possibile. Credo che oggi siamo riusciti a fare tutto davvero bene. Ringrazio la squadra perché soprattutto in condizioni come queste è fondamentale avere fiducia nelle scelte dei tecnici, nell’assetto e nella vettura che hai a disposizione", ha commentato Fuoco.