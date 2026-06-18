ACI Racing Weekend a Monza: grande spettacolo, 12 gare in programma

L'ingresso all'Autodromo Nazionale Monza sarà gratuito per l'intero weekend. Accanto all'azione in pista, grande attenzione sarà dedicata all'intrattenimento. Nelle giornate di sabato e domenica sarà attiva una Fanzone pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età, con aree dedicate alle famiglie, spazi food & beverage, attività interattive e momenti di animazione. Non mancheranno inoltre le occasioni per incontrare i protagonisti del weekend grazie alle iniziative Meet & Greet e alle sessioni di autografi che permetteranno agli appassionati di conoscere da vicino piloti e team, vivendo un'esperienza ancora più coinvolgente.