Europei tuffi: grandi altezze, Barnabà primo e Cosetti seconda dopo due round

07 Ago 2026 - 19:33
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Andrea Barnabà primo ed Elisa Cosetti seconda dopo i primi due round nei tuffi da grandi altezze. Domani altre due routine, con la seconda a classifica invertita, che assegneranno le medaglie. Nella cornice del Pont de Bir Hakeim, sopra la Senna e ad un passo dalla Torre Eiffel, Cosetti - bronzo europeo a Roma 2022 - parte forte e dopo i primi due round è seconda con 141.80 punti. Ottima la prova della 24enne giuliana - tesserata per Triestina Nuoto, ottava ai Mondiali di Singapore 2025 e di Doha 2024 - che apre con un salto mortale rovesciato in tre posizioni (58.50) perfetto e che, forse, avrebbe meritato qualche punticino in più; e prosegue con un doppio salto mortale indietro con un avvitamento. Davanti a lei solo l'ucraina Nelli Chukanivska con 152.30; terza è la svizzera Morgane Herculano con 138.60 e quarta la tedesca e campionessa continentale in carica Iris Schmidbauer con 136.35. Altre emozioni azzurre arrivano con Andrea Barnabà e Davide Baraldi rispettivamente primo con 185.10 e sesto con 166.10 dopo due round. Fantastiche le routine del 22enne di Trieste - tesserato per Triestina Nuoto, sesto ai Mondiali di Singapore 2025 - con il doppio salto mortale e mezzo ritornato (66.30) e il quadruplo salto mortale con mezzo avvitamento carpiato (118.80 con quattro 9.0). Bravissimo anche il 25enne lariano - tesserato per Canottieri Milano - che apre con un potente doppio salto mortale indietro con un avvitamento (61.10) e poi tiene la verticale, dopo qualche leggera oscillazione, con triplo e mezzo indietro (105.00). Alle spalle di Barnabà, lo spagnolo e vice campione del mondo Carlos Gimeno con 183.60 e il fuoriclasse rumeno Constantin Popovici - campione europeo in carica e bronzo iridato a Singapore - con 179.00. Quarto è l'altro rumeno Catalin Preda con 177.60.

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