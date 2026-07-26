Incubo Wanda Nara: per riportare i figli in Argentina serve la firma di Icardi

Dopo lo shock per il furto subito nella villa a Galliate durante la finale del Mondiale, Wanda e i suoi figli non possono fare ritorno in Argentina: tra gli oggetti trafugati dai rapinatori ci sarebbero anche i passaporti di 4 dei 5 figli (Valentino non era con i suoi fratelli). Per tornare in patria dunque serve l'autorizzazione dei padri: Maxi Lopez avrebbe già firmato le carte per Constantino e Benedicto, mentre Icardi si rifiuterebbe di fare lo stesso per Francesca e Isabella, le due bimbe avute con Wanda.

In attesa di questa firma, Wanda e i figli vivono in albergo: troppo forte il trauma per rimettere piede nella casa in provincia di Novara. I bimbi infatti hanno assistito di persona al furto e, presi dal panico, si sono chiusi in bagno. Ora vogliono tornare a casa, in Argentina, ma vogliono farlo tutti insieme: Constantino e Benedicto non vogliono partire senza le loro sorelle. E proprio le bambine, Isabella e Francesca, starebbero pregando loro padre di firmare questi documenti per tornare a casa. Al momento però l'autorizzazione ancora non c'è.