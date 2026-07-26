Incubo Wanda Nara: per riportare i figli in Argentina serve la firma di Icardi
Dopo la rapina e il furto dei passaporti, la showgirl non può rientrare in Argentina con i cinque figli. Per le due bambine serve l'autorizzazione di Mauro che, per ora, non arriva: si profila una nuova battaglia legale
Dopo il trauma per la rapina subita, il dramma di non poter tornare a casa. Wanda Nara e i suoi figli stanno vivendo un incubo: bloccati in una stanza d'albergo in attesa di una firma di Mauro Icardi. Per far ritorno in Argentina infatti, dove la showgirl vive con tutti cinque i figli da circa 3 anni, serve l'autorizzazione dell'ex attaccante dell'Inter visto che nella rapina subita domenica sera sono stati portati via anche i passaporti dei ragazzi.
La vicenda
Dopo lo shock per il furto subito nella villa a Galliate durante la finale del Mondiale, Wanda e i suoi figli non possono fare ritorno in Argentina: tra gli oggetti trafugati dai rapinatori ci sarebbero anche i passaporti di 4 dei 5 figli (Valentino non era con i suoi fratelli). Per tornare in patria dunque serve l'autorizzazione dei padri: Maxi Lopez avrebbe già firmato le carte per Constantino e Benedicto, mentre Icardi si rifiuterebbe di fare lo stesso per Francesca e Isabella, le due bimbe avute con Wanda.
In attesa di questa firma, Wanda e i figli vivono in albergo: troppo forte il trauma per rimettere piede nella casa in provincia di Novara. I bimbi infatti hanno assistito di persona al furto e, presi dal panico, si sono chiusi in bagno. Ora vogliono tornare a casa, in Argentina, ma vogliono farlo tutti insieme: Constantino e Benedicto non vogliono partire senza le loro sorelle. E proprio le bambine, Isabella e Francesca, starebbero pregando loro padre di firmare questi documenti per tornare a casa. Al momento però l'autorizzazione ancora non c'è.
Nuova causa in arrivo
E allora tra Maurito e l'ex moglie potrebbe scattare una nuova causa: l'attaccante argentino avrebbe tempo fino a lunedì 27 luglio per concedere l’autorizzazione per far tornare in Argentina i figli, che il 3 agosto sono attesi alla ripresa delle scuole. In caso contrario, è già pronta una denuncia penale nei confronti dell'attaccante. Inoltre ci sarebbe in ballo anche una multa da 600mila euro nel caso Icardi si rifiutasse di concedere l'autorizzazione. Ma non sarebbe di certo la prima disputa legale tra Wanda e Mauro: Icardi in Argentina è accusato di non pagare gli alimenti a Wanda per le due bambine. Ora potrebbero rivedersi in tribunale per un nuovo caso.