Wanda Nara, che spavento! Ladri nella sua villa mentre i suoi 5 figli guardavano la finale mondiale

Grande paura per la famiglia di Wanda Nara. Mentre l'ex moglie di Mauro Icardi e Maxi Lopez era a New York, domenica sera una banda di malviventi si è introdotta nella sua villa a Galliate, in provincia di Novara, dove i cinque figli della showgirl stavano guardando la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina con la nonna Nora Colosimo. A lanciare l'allarme è stata proprio la mamma di Wanda Nara. Fortunatamente solo tanto spavento per i familiari di Wanda Nara. I ladri hanno rubato oggetti di lusso, vestiti firmati, orologi e anche passaporti e documenti di viaggio della famiglia. "I ragazzi stanno tutti bene, grazie a Dio", ha scritto Maxi Lopez sui social. Wanda Nara è tornata subito in Italia per ricongiungersi ai figli. Immediato l'intervento dei carabinieri, che stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza sia della villa, che di Galliate. "Sono andati direttamente nella mia camera - le parole dell’imprenditrice alle forze dell’ordine - Mi hanno rubato passaporti, orologi, documenti di viaggio, oggetti di valore, borse e vestiti".