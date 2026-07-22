A GALLIATE

Wanda Nara, che spavento! Ladri nella sua villa mentre i suoi 5 figli guardavano la finale mondiale

L'ex moglie di Icardi e Maxi Lopez era a New York: rubati oggetti di valore e documenti

22 Lug 2026 - 15:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 81
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Grande paura per la famiglia di Wanda Nara. Mentre l'ex moglie di Mauro Icardi e Maxi Lopez era a New York, domenica sera una banda di malviventi si è introdotta nella sua villa a Galliate, in provincia di Novara, dove i cinque figli della showgirl stavano guardando la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina con la nonna Nora Colosimo. A lanciare l'allarme è stata proprio la mamma di Wanda Nara. Fortunatamente solo tanto spavento per i familiari di Wanda Nara. I ladri hanno rubato oggetti di lusso, vestiti firmati, orologi e anche passaporti e documenti di viaggio della famiglia. "I ragazzi stanno tutti bene, grazie a Dio", ha scritto Maxi Lopez sui social. Wanda Nara è tornata subito in Italia per ricongiungersi ai figli. Immediato l'intervento dei carabinieri, che stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza sia della villa, che di Galliate. "Sono andati direttamente nella mia camera - le parole dell’imprenditrice alle forze dell’ordine - Mi hanno rubato passaporti, orologi, documenti di viaggio, oggetti di valore, borse e vestiti".

Leggi anche
Mauro Icardi e Wanda Nara

Icardi fa gol anche in tribunale: non deve dare 250.000 euro a Wanda Nara

videovideo
wanda nara
Notizie del giorno
Vedi tutti
18:24
Atletica, Tortu rinuncia agli assoluti di Firenze. Salta la partecipazione agli Europei di Birmingham
18:23
Il Bologna pareggia la seconda amichevole: 1-1 con l'Heidenheim
 Pallone Serie A 2026/2027
18:21
Guida al precampionato di Serie A 2026/2027: l'elenco completo dei ritiri e delle amichevoli
18:21
Aston Villa, raggiunto l'accordo con il Chelsea per Garnacho
18:17
Lazio, per la difesa spunta Matias Moreno della Fiorentina