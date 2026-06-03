Wanda Nara-Icardi: niente maxi assegno da 250mila euro

Il Tribunale di Milano ha bocciato la richiesta di Wanda Nara per un assegno di mantenimento provvisorio da 250mila euro al mese avanzata contro Mauro Icardi, ritenendo la donna già finanziariamente indipendente. Con un'ordinanza firmata dalla giudice Anna Cattaneo, l'autorità giudiziaria ha negato i presupposti d'urgenza per il sussidio economico sul presupposto che la situazione patrimoniale e reddituale della modella e manager argentina sia attualmente “molto florida”.