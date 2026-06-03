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Wanda Nara-Icardi: niente maxi assegno da 250mila euro

Stop al super mantenimento: il Tribunale di Milano respinge la richiesta di Wanda Nara contro Icardi. Ecco i motivi del verdetto dei giudici

03 Giu 2026 - 15:11
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Il Tribunale di Milano ha bocciato la richiesta di Wanda Nara per un assegno di mantenimento provvisorio da 250mila euro al mese avanzata contro Mauro Icardi, ritenendo la donna già finanziariamente indipendente. Con un'ordinanza firmata dalla giudice Anna Cattaneo, l'autorità giudiziaria ha negato i presupposti d'urgenza per il sussidio economico sul presupposto che la situazione patrimoniale e reddituale della modella e manager argentina sia attualmente “molto florida”.

Il provvedimento sottolinea come la richiedente sia giovane, professionalmente qualificata e pienamente in grado di produrre ricchezza in modo autonomo, accogliendo così la linea della documentazione presentata dai legali dell'attaccante, gli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano; di conseguenza, nessun contributo economico mensile sarà dovuto dal calciatore in attesa della sentenza definitiva che arriverà nei prossimi mesi.

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