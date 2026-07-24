L'ex di Berrettini: "Mi ha bloccato ovunque, su Peggy Gou dico che..."

Vanessa, inoltre, ha anche sottolineando la presunta ipocrisia insita negli ultimi comportamenti dello sportivo: "Puntualmente, prima di ogni data Matteo è ritornato da me. Chiedendomi di non sentirci più, ma tornava da me. Prima con promesse ‘Sei la donna della mia vita. Sei la donna con cui piangerò quando smetterò di giocare a tennis’. Poi è partito, è andato a Ibiza in vacanza e quando è ritornato era diverso. Mi ha detto ‘Io sono single, Vanessa sei single, ci stiamo lasciando. Noi non stiamo più bene insieme. Vai con chi vuoi, fai quello che vuoi, io non me la prenderò mai. Devi andare avanti. Tu soffri troppo, sei troppo attaccata a me. Vai con questo, vai con quello, a me non me ne frega niente’".