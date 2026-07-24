L'ex di Berrettini: "Mi ha bloccato ovunque, su Peggy Gou dico che..."

È già finita la storia d'amore tra Vanessa Bellini e Matteo Berrettini. Come raccontato dalla stessa ballerina a Gabriele Parpiglia, la relazione tra i due è già finita con il tennista azzurro che ha deciso di tagliare i ponti in modo netto, bloccandola su tutti i social. Una scelta dura da accettare per lei, che ha ammesso di fare fatica persino a guardare le sue partite di tennis in televisione perché il ricordo del loro primo bacio sulla spiaggia e dei viaggi fatti insieme è ancora troppo vivo.
Pizzicato ad Ibiza in compagnia della Dj Peggy Gou, Matteo Berrettini sembrerebbe aver già messo alle spalle la relazione con l'ex ballerina di Amici. Un flirt al quale la stessa Vanessa, però, non crede molto: "Matteo ha amicizie tra i DJ, gli piace andare a ballare, gli piace da morire la musica. Probabilmente in un’altra vita sarebbe un ballerino. Ma per quanto riguarda Peggy Gou penso siano solo like, ha tanti amici in quel mondo e tra i DJ".
Vanessa, inoltre, ha anche sottolineando la presunta ipocrisia insita negli ultimi comportamenti dello sportivo: "Puntualmente, prima di ogni data Matteo è ritornato da me. Chiedendomi di non sentirci più, ma tornava da me. Prima con promesse ‘Sei la donna della mia vita. Sei la donna con cui piangerò quando smetterò di giocare a tennis’. Poi è partito, è andato a Ibiza in vacanza e quando è ritornato era diverso. Mi ha detto ‘Io sono single, Vanessa sei single, ci stiamo lasciando. Noi non stiamo più bene insieme. Vai con chi vuoi, fai quello che vuoi, io non me la prenderò mai. Devi andare avanti. Tu soffri troppo, sei troppo attaccata a me. Vai con questo, vai con quello, a me non me ne frega niente’".