Volley, World League: Brasile implacabile, l'Italia si arrende

4 giugno 2017

Blengini manda in campo la formazione vista nelle prime due gare con Buti titolare. L'equilibrio del primo set dura ben poco con il Brasile che prende il sopravvento grazie soprattutto alle schiacciate di Evandro. Nel secondo parziale Blengini inserisce Antonov al posto di Randazzo e l'Italia parte forte portandosi sul 5-2 e mantiene il vantaggio chiudendo con una schiacciata di uno scatenato Vettori. I campioni olimpici in carica non ci stanno e conquistano il terzo set in volata con due battute decisive di Lucarelli.



E' un duro colpo psicologico per gli azzurri che nella seconda parte del quarto parziale subiscono la fuga decisiva del Brasile che ottiene sei palle match. A nulla serve il colpo di coda dei ragazzi di Blengini che ne annullano quattro ma non completano la rimonta. Miglior marcatore dei verdeoro è Evandro con 19 punti, gli stessi di Vettori per l'Italia. Gli azzurri, con 2 ko e una vittoria nel primo weekend della World League, torneranno in campo venerdì prossimo alle 17.30 contro gli Stati Uniti a Pau in Francia.