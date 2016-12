Volley, SuperLega: vincono Civitanova e Modena

9 ottobre 2016

Gli occhi erano tutti puntati sulla sfida dell'Eurosuole Forum di Civitanova e la partita non ha deluso le attese. Piacenza lotta contro la Lube nei primi due set, ma nel terzo e decisivo la LPR crolla sotto le schiacciate di Juantorena e dell'opposto bulgaro Sokolov, autore di ben 16 punti. Finisce 3-0 per i padroni di casa (25-20, 27-25, 25-9). Soffre ancora meno Trento, il 3-0 contro Sora non lascia spazio a interpretazioni (25-23, 25-16, 25-17). Queste sono le uniche due squadre ancora a zero alla voce set persi dopo due partite. Soffre ma vince anche Modena, Milano spinta dal pubblico di casa tiene testa all'Azimut e sfiora la rimonta, ma a far festa sono gli emiliani: 3-1 il finale. Dopo i primi due parziali nettamente a favore degli ospiti (25-20, 25-18), ecco che la Revivre si fa sotto e prima vince il terzo set per 25-23 e poi intravede il tie-break, ma alla fine la spunta Modena (25-23). Vittoria in rimonta di Perugia, la Sir Safety sotto di un set contro Padova (25-14) cambia ritmo nei successivi e chiude la pratica sul 3-1 (27-25, 25-16, 25-20). Prima vittoria per Monza, la Gi Group s'impone per 3-0 sul campo di Vibo Valentia.