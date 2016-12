Volley, Champions: Novara batte Lubiana e resta in corsa

19 gennaio 2016

Bisognava vincere nettamente per continuare a sperare nella qualificazione e così hanno fatto le ragazze di Fenoglio. Novara batte Lubiana 3-0 (22-25, 14-25, 17-25) e resta in corsa per la qualificazione ai playoff di Champions League o di Cev Cup. Tutto facile in Slovenia per le azzurre, troppo forti Wawrzyniak, Chirichella e compagne per la fanalino di coda nel gruppo B. Per la Igor il prossimo impegno contro la capolista VakifBank sarà decisivo.



Nessun problema neanche per Trentino che s'impone con un perentorio 3-0 (25-18, 25-20, 27-25) sul Paok Salonicco e chiude al primo posto nel gruppo C di Champions League maschile qualificandosi ai playoff da capolista con un turno di anticipo. Da sottolineare la prova di Djuric, nettamente il migliore in campo con 21 punti e 4 ace.