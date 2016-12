Volley, Champions donne: Casalmaggiore riparte, Prostejov ko

25 novembre 2015

Missione compiuta. Nella terza giornata della Champions di volley femminile, Casalmaggiore regola in tre set l'Agel Prostejov e riscatta la sconfitta interna col Chemik Police: al PalaRadi le campionesse d'Italia si impongono 25-20, 25-16, 25-21 sulle ceche, fanalino di coda della pool C senza neppure un set vinto, e balzano così momentaneamente in vetta al raggruppamento a +1 sul Chemik, impegnato giovedì sera con l'Eczacibasi.



Non c'è stata partita, Casalmaggiore è entrata in campo concentrata e ha messo in ginocchio l'Agel senza particolare affanno. La Pomì parte forte e domina il primo parziale, trascinata da una Kozuch in ottima serata. Nel secondo la musica non cambia, con le ospiti che restano di più spalla a spalla ma poi vedono le campionesse d'Italia scappar via sul finale di set. All'inizio del terzo parziale Prostejov riesce per la prima volta a comandare grazie ad un'ottima Vargas Abreu, ma è un fuoco di paglia: la Pomì infatti ci mette poco a mettere la freccia, sorpassare le avversarie e archiviare la pratica dopo 76 minuti di gioco.