Volley, A1 femminile: rullo Novara, crisi Montichiari

20 febbraio 2016

Nell'anticipo della 20esima giornata del campionato di Serie A1 femminile di volley, Novara travolge con un netto 3-0 (25-18, 25-13, 25-22) Montichiari in trasferta conquistando la seconda vittoria consecutiva. Prosegue il periodo negativo della Metalleghe Sanitars, alla quinta sconfitta di fila in campionato. La Igor Gorgonzola, con questa affermazione, sale momentaneamente al terzo posto in classifica con 40 punti.

Dopo il sorprendente successo nei quarti di finale di Coppa Italia, Montichiari prosegue il suo periodo no in campionato perdendo con un secco 3-0 contro Novara tra le mura amiche del PalaGeorge. Gara dominata fin dal primo set dalle piemontesi che lasciano poco spazio alle avversarie. Solo nel terzo parziale le ragazze di Leonardo Barbieri provano ad opporre una timida resistenza ma crollano nel finale. Grande protagonista della serata per la Igor Gorgonzola è Samanta Fabris con 17 punti mentre alla Metallghe Sanitars non bastano i 20 di una scintillante Berenika Tomsia.