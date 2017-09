Europei di volley: l'Italia vola ai quarti

24 settembre 2017

L’Italia torna in campo a Tbilisi in Georgia per l'ultima partita del girone degli Europei di volley 2017. Bastano due set ad aggiudicarsi la testa del pool e il conseguente passaggio diretto ai quarti e le azzurre non falliscono il colpo. Le ragazze di Davide Mazzanti, infatti, faticano contro la Croazia, solida a muro e in difesa oltre che rapida a contrattaccare, per un set prima di riuscire a reagire raggiungendo l'obiettivo. Le azzurre tengono botta, rimontando nel primo set uno svantaggio di 4 punti con una striscia positiva targata Folie-Egonu. Una prima frazione ribaltata insomma, poi terminata 23-25. Nel secondo set le azzurre viaggiano sul velluto, soprattutto grazie alla solita Egonu, scatenata in battuta e autrice anche di qualche ace eccezionale. Oltre alla italocubana, a spiccare nel secondo set c'è anche la Bosetti, nonostante qualche errore di troppo sotto rete in avvio, oltre a alla Tirozzi. Il finale è di 2 set a 0 con un 25-21 conquistato di squadra. Il terzo e il quarto set sono una pura formalità, le italiane giocano senza sforzo con la testa già ai quarti e ad approfittarne sono le croate. Nel tie break qualcosa cambia e le azzurre, in un moto di orgoglio, si assicurano il match a quarti già conquistati.