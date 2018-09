Volley, presidente Cattaneo: "Ma quale fallimento, è un risultato straordinario"

29/09/2018

Dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali di volley, è tempo di bilanci e il presidente della Fipav Bruno Cattaneo non vuol sentir parlare di fallimento: "Ne farei tanti di fallimenti con questi numeri, con questi risultati straordinari di pubblico, di attenzione dei media, una cosa meravigliosa - ha detto In un' intervista esclusiva a Sportmediaset - Abbiamo dimostrato che cos'è la gente della pallavolo, quelli che invece parlano di fallimento li inviterei ad organizzare il mondiale tra quattro anni oppure un europeo, si facciano sotto così ci fanno vedere come si fa".

Sul futuro del ct Blengini: "Parleremo con Chicco, abbiamo un rapporto molto aperto, lui è un uomo molto intelligente, sensibile, sa gestire le situazioni, ha preso in mano la nazionale dopo il disastro di quattro anni fa, forse qualcuno non lo ricorda - ha proseguito Cattaneo a Sportmediaset - Ci ha portato a una medaglia d'argento olimpica, non si può non discutere con lui e non partire da lui". Juantorena pensa all'addio: "Con le persone parlo, ragiono, porto avanti le mie idee ma senza imporre niente. Se Juantorena resta con noi saremo contenti, se non ci sarà vedremo di provvedere in modo tale che la sua mancanza non si senta anche perché qualche giovane ce l'abbiamo...".