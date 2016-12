Wimbledon: Seppi ed Errani avanti, Giorgi niente impresa

27 giugno 2016

Seppi sì, Lorenzi no. E' il verdetto per gli azzurri nella prima giornata di Wimbledon, terzo Slam della stagione del tennis: l'altoatesino batte Garcia-Lopez e ora è atteso da Raonic, mentre il senese si arrende contro Lacko. Tra le donne, boccate d'ossigeno per Errani , che stende la Tig, e Schiavone , vittoriosa con la Sevastova: non riesce l'impresa invece a Camila Giorgi , ko contro la Muguruza. Tra i big, avanti senza problemi Djokovic e Federer.

Un convincente esordio per Andreas Seppi sull'erba londines: il 32enne di Caldara, reduce dalla semifinale di Nottingham, si conferma in ottima forma e batte 6-2, 6-4, 6-0 lo spagnolo Garcia-Lopez, adesso lo aspetta il big match col canadese Raonic (testa di serie numero 6). Niente da fare invece per Paolo Lorenzi, primo azzurro ad esordire ai "Championships": il senese si arrnede 6-4, 6-7(5), 7-5, 6-3 contro lo slovacco Lukas Lacko, arrivato dalle qualificazioni.



Tra le donne, torna a sorridere Sara Errani, reduce da 5 ko al primo turno: la bolognese fa fuori con un doppio 6-4 la rumena Patricia Maria Tig, all'esordio assoluto in prova dello Slam, e al secondo turno attende la francese Cornet. Grande prova di carattere per Francesca Schiavone, ultima italiana capace di arrivare fino ai quarti di Wimbledon nel 2009: la Leonessa, numero 111 Wta, supera 7-6(7), 6-4 la lettone Anastasija Sevastova, numero 66. Non riesce l'impresa invece a Camila Giorgi, che strappa un set alla spagnola Garbine Muguruza - seconda del ranking e fresca vincitrice del Roland Garros - ma alla fine si arrende 6-2, 5-7, 6-4 dopo oltre due ore e mezza di battaglia.



Per quanto riguarda i big, missoni compiute per Novak Djokovic e Roger Federer, che non concedono neppure un set ai loro avversari: il serbo stende il padrone di casa Ward, mentre lo svizzero ha la meglio sull'argentino Pella. Ok anche Raonic, Cilic, Goffin e Nishikori, mentre esce a sorpresa il tedesco Kohlschreiber sconfitto dal francese Herbert. Nel tabellone femminile nessun colpo di scena: passano senza affanni Kerber, Jankovic, Pliskova, Svitolina, Keys e Stosur.