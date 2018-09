Us Open, parla il giudice di sedia: "Cara Serena, non esiste l'arbitraggio alla carta"

12/09/2018

Ora parla lui, l'inaspettato protagonista della finale femminile degli Us Open di tennis, che ha "rubato" la scena alla vincitrice Naomi Osaka. Dopo la raffica di critiche dure e alcuni insulti come "ladro" e "bugiardo" rivoltigli da Serena Williams, ha preso finalmente la parola Carlos Ramos. Il giudice di sedia portoghese lo ha fatto attraverso un dialogo con il giornalista Miguel Seabra di Tribuna Expresso a cui ha raccontato le sue sensazioni a quattro giorni dala partita: "Sto bene, considerando le circostanze. È una situazione che mi dà noia, però non esiste l'arbitraggio 'alla carta'. Non stare in pensiero per me!", ha detto.