Us Open: Nadal in scioltezza, avanza la Kerber

3 settembre 2016

Il copione dell'ultimo slam 2016 procede senza grossi scossoni: nella notte Rafa Nadal spazza via un modesto Andrey Kuznetsov liquidandolo 6-1, 6-4, 6-2. Il maiorchino accede così agli ottavi degli Us Open , dove troverà Lucas Pouille . La sorpresa era arrivata in precedenza quando Kyle Edmund aveva sconfitto il più quotato John Isner (6-4, 3-6, 6-2, 7-6): ora sfiderà sua maestà Novak Djokovic . Tutto facile per la Kerber : doppio 6-1 alla Bellis.

Corre veloce Nadal, contro un Kuznetsov che delude le aspettative, facendosi spazzare via senza opporre troppa resistenza dallo spagnolo. Va detto che non è la miglior prova per il mancino, con un importante passaggio a vuoto nel secondo set: ed ora tocca a Pouille, sonoramente sconfitto nel loro unico precedente, due anni fa a Montecarlo. Prima del match anche Monfils ha staccato il pass per gli ottavi buttando fuori Almagro: il parigino incrocerà la racchetta con Baghdatis (3-1 allo statunitense Harrison). Per il cipriota sarà la prima volta agli ottavi di finale di Flushing Meadows.



Guardando al torneo femminile non arrivano ribaltoni: Petra Kvitova, ancora in cerca dei momenti migliori, ha sconfitto 6-3, 6-4 Elina Svitolina e al quarto turno se la vedrà con Angelique Kerber. L’obiettivo della tedesca di Brema è il primo posto nel ranking Wta, scalzando Serena Williams e dimenticando Cincinnati: nell’incontro serale la mancina ha rifilato un secco 6-1, 6-1 a Catherine “Cici” Bellis, mandando in archivio la quinta giornata del torneo sul cemento di New York.