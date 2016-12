Us Open: Lorenzi vola, Fognini avanti col cuore

31 agosto 2016

Bisogna aspettare la notte perché si accenda un po' di luce azzurra sugli Us Open. Dopo le eliminazioni di Knapp e Giorgi in campo femminile, a Flushing Meadows il protagonista del programma serale è lo spezzino Fabio Fognini, vincitore di una vera e propria maratona in rimonta contro il russo Gabashvili. Perso a 9 il tie break del primo set e 6-3 il secondo parziale, l'azzurro resta in partita brekkando l'avversario al servizio per il match e chiudendo a 5 il decisivo tie break. Cuore enorme nel quarto set quando, sotto 5-2, Fabio tira fuori il suo miglior tennis infilando cinque giochi di fila che lo portano al quinto e ultimo set: il servizio strappato al russo nel nono gioco è la chiave del match che "Fogna" chiude in 4 ore e 47' di gioco.



Ci mette molto meno della metà invece, Paolo Lorenzi per assicurarsi un secondo turno he lo vedrà di fronte al francese Simon: il romano di stanza a Siena ha vita facile contro l'argentino Berlocq, numero 76 Atp, prendendosi a New York la rivincita del Roland Garros, dove era uscito proprio per mano del sudamericano. Un'ora e 45' di gioco bastano a Lorenzi per chiudere la pratica con un rapido 6-4, 6-2, 6-1.



Bene, tra i big, i finalisti di Rio 2016: Murray si sbarazza del ceco Rosol, numero 81 del ranking mondiale, in meno di due ore con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2, mentre Del Potro vince 6-4, 6-4, 7-6(3) il derby argentino contro Schwartzman. In campo femminile nessun problema per Serena Williams (doppio 6-3 alla Makarova), Radwanska (6-1, 6-1 alla Pegula) e Suarez Navarro (doppio 6-0 alla Pereira). Oggi alle 17 ora italiana in campo Roberta Vinci, unica azzurra rimasta in tabellone, contro l'americana Christina McHale, mentre nella notte Andreas Seppi proverà a creare qualche grattacapo a Rafael Nadal