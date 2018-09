Tennis, Us Open: Nishikori conquista la semifinale

05/09/2018

Sembra andare incontro a una serata facile Cilic, quando nel primo set chiude i conti senza sudare troppo contro un Nishikori in evidente difficoltà: il 6-2 con due break nel quarto e nell’ultimo gioco regalano il vantaggio al croato, ma subito dopo la partita cambia improvvisamente. Nishikori rischia di crollare cedendo il servizio sul 4-2, ma si riscatta con una incredibile rimonta e trova anche il sorpasso con i break nel settimo e nel nono gioco per rilanciarsi con il 6-4 che chiude il secondo set. Cilic sbanda pericolosamente, cede subito il servizio in avvio di terzo set, riesce a replicare nell’ottavo gioco lasciando il giapponese a zero, ma poi cade ai vantaggi per il 7-6 che ribalta il risultato. Il croato torna a lottare solo nel quarto set, cercando il break nel terzo gioco, perso ai vantaggi, per poi trovarlo al settimo: Nishikori non ha la forza per reagire e con un ace il 2-2 va in archivio sul 6-4 per Cilic. Nel quinto e ultimo set scatto Nishikori, che si impone 6-4 e può esultare.



In campo femminile si infrange contro l’Osaka il sogno dell’ucraina Tsurenko, arrivata fino ai quarti di finale degli Us Open perdendo un solo set nei precedenti quattro incontri. La numero 19 del ranking non concede nulla e manda la pratica in archivio in meno di un’ora: 58’ di gioco sono bastati alla giapponese per avere la meglio e staccare il pass per la semifinale. Un doppio 6-1 senza storia, con la Tsurenko lasciata a zero in ben quattro giochi, ha spianato la strada alla Osaka che adesso sfiderà la vincente tra Suarez Navarro e Keys.