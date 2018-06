Tennis, Roland Garros: Fognini combatte ma non basta, avanza Cilic

4 giugno 2018

Un ottavo di finale che sulla carta appare davvero difficile per Fabio Fognini, numero 18 del mondo al cospetto del più quotato numero 4, il croato Marin Cilic che inizia la partita cercando subito di mettere le cose in chiaro, spingendo molto e costringendo l'azzurro sulla difensiva. Nel primo set Fognini si ritrova subito sotto di un break, che poi recupera dopo due turni di battuta, sul 5-4 per il croato si guadagna un set point da sfruttare subito per chiudere 6-4. Il secondo set parte alla stessa maniera, con Fognini a perdere subito il servizio: il 6-1 non lascia spazio a recriminazioni. Si va così al terzo parziale dove l'azzurro rialza la testa, chiudendo il primo gioco a 15 e strappando subito il servizio a Cilic, spinge e riesce a rientrare in partita chiudendo 6-3 e iniziando il quarto set con la stessa grinta, ma si arriva sul 5-4 Cilic e Fognini alla battuta e nel decimo game si arriva sul 40 pari, ma l'azzurro annulla un match point e riesce con due ottime prime ad arrivare sul 5-5 e poi al tiebreak dove Cilic cede 7-4 e rinvia il verdetto al quinto set: il croato strappa il servizio all'azzurro nel settimo game e si arriva sul 5-3 Cilic con Fognini al servizio e l'azzurro, innervosito, è costretto a cedere al primo match point sbagliando un diritto che finisce lungo. Un gran peccato per il tennista ligure, che ha sfiorato un’altra grande impresa per il tennis italiano dopo quella firmata da Cecchinato. Ora Cilic affonterà Del Potro.