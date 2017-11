Tennis, Next Gen Finals: il sorteggio è hot, scoppia la polemica

7 novembre 2017

Non sono cominciate nel migliori dei modi le Next Gen Finals, la versione Under 21 delle Atp Finals. Domenica sera in un locale di Milano si è svolto il sorteggio dei gironi, che ha scatenato numerose polemiche e sollevato accuse di sessismo da più parti. Al posto delle urne c'erano delle modelle, che portavano in una parte del corpo la lettera di un gruppo: ogni giocatore doveva così scegliere una ragazza, che dopo una piccola sfilata e qualche movimento sexy svelava la lettera del girone.

L'idea iniziale era quella di rendere omaggio alla Milano della moda, in realtà invece la cerimonia si è trasformata in un evento imbarazzante che ha scatenato dure reazioni in tutto il mondo. L'Atp e la Red Bull, organizzatori dell'evento, ieri hanno chiesto scusa attraverso un comunicato ed è intervenuto direttamente anche il presidente Atp, Chris Kermode: "L'intenzione era quella di integrare il ricco patrimonio di Milano in quanto una delle capitali mondiali della moda. Tuttavia la realizzazione dell'evento è stata di cattivo gusto e inaccettabile. Ci scusiamo profondamente di questo e assicuriamo che non si ripeterà nulla di simile in futuro".