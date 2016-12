Tennis, Nadal messo ko dal caldo a Miami

27 marzo 2016

"Non volevo ritirarmi, ma sapevo che stavo soffrendo e e che non sarei andato da nessuna parte in quelle condizioni. Ho passato un momento bruttissimo. Ho iniziato a sentirmi male alla fine del primo set e man mano è andato via via peggiorando. Non sapevo se continuare e all'inizio pensavo di riuscirci, perché mi era già successo in passato, ma stavolta è stato peggio e non si può paragonare alle altre volte. Anche in questo momento non mi sento benissimo e spero che non sia nulla di grave", ha aggiunto.