Tennis, Fed Cup: Italia avanti 2-0 su Taipei

22 aprile 2017

Italia avanti 2-0 su Taipei dopo la prima giornata di Fed Cup valida per i playoff per la permanenza nel World Group II, in corso sulla terra rossa di Barletta. Dopo il successo nel primo singolare dell'esordiente Martina Trevisan (2-6, 6-3, 12-10 su Ya-Hsuan Lee), nel secondo Sara Errani si è imposta su Chieh-Yu Hsu per 6-0, 6-2 in un'ora di gioco. Domenica si riparte si con il match tra le numero 1 delle due squadre, Errani e Ya-Hsuan Lee.