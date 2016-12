Roland Garros: strada in salita per Nadal

22 maggio 2015

Sorteggiati i tabelloni del Roland Garros. Strada in salita per Rafa Nadal, che da domenica andrà a caccia del suo decimo trionfo a Parigi: lo spagnolo potrebbe incrociare il numero uno Novak Djokovic già nei quarti. Sei gli italiani in gara. L'ostacolo più difficile è quello di Andreas Seppi, opposto a John Isner. Sei anche le azzurre: l'avversaria più dura è toccata a Karin Knapp, che se la vedrà con Caroline Wozniacki.