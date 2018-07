Roland Garros, colpo Cecchinato: ora è n°27 del ranking

06/06/2018

Un colpo al ranking e uno al prize money . L'impresa con Djokovic ai quarti del Roland Garros proietta Marco Cecchinato nella storia del tennis azzurro. Una cosa così, per intenderci, in uno Slam non si vedeva da 40 anni per l'Italia (Barazzutti al Roland Garros del 1978). Sulla terra rossa di Parigi, del resto, "Ceck" sta sorprendendo tutti. Un momento magico testimoniato dall'ingresso nella Top 30 Atp (ora è n°27 ) e anche dai 560mila euro che il palermitano si è già assicurato per aver centrato la semifinale del torneo.

Numeri, certo. Ma numeri che contano. Per quanto riguarda la classifica, Cecchinato in un colpo solo ha guadagnato infatti 45 posizioni nel ranking. Una scalata incredibile, iniziata al Roland Garros da numero 72 del mondo e raggiunta conquistando gli scalpi di Copil, Trungelliti, Carreno-Busta, Goffin e Djokovic. Un cammino sorprendente, che conferma il salto di qualità del gioco del 25enne palermitano e la maggiore consapevolezza di potersela giocare ad armi pari anche con i primi della classe.



Tutto sulle ali dell'entusiasmo di una favola che, turno dopo turno, comincia ad avere i contorni dell'impresa e a farsi sempre più concreta. Anche a livello economico. Oltre al salto in avanti nel ranking, infatti, dopo Parigi Cecchinato potrà guardare con occhi diversi anche il suo prize money. Per aver conquistato un posto tra i primi quattro del Roland Garros 2018, infatti, il tennista azzurro si è già assicurato 560mila euro. Più della metà di quanto ha guadagnato fino ad oggi in carriera (922mila dollari). Un bel bottino, a cui però è meglio non dare troppo peso per ora. Soprattutto perché il sogno è solo a due passi. E adesso è giusto pensare in grande. Per il ranking e anche per il prize money.