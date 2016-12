Coppa Davis: Italia, c'è ancora l'Argentina

22 settembre 2016

L'Italia non era testa di serie e ha pescato la numero 1 del tabellone, quell' Argentina che ha ritrovato un Del Potro in versione fenomeno (ha battuto Murray nella semifinale contro la Gran Bretagna) e che si giocherà con la Croazia l'insalatiera 2016. Un compito davvero arduo per Fognini e compagni, che a luglio sono stati estromessi proprio dagli argentini nei quarti di finale. Con un Del Potro ancora a mezzo servizio e utilizzato solo in doppio, l'eroe di Pesaro è stato Federico Delbonis , capace di battere sia Seppi che Fognini. Ora la rivincita si sposta a casa loro e i circoli argentini sono davvero caldi dal punto di vista del tifo. "Sorteggio molto duro anche in considerazione del fatto che giocheremo in trasferta e che Del Potro è ormai tornato uno dei migliori giocatori del mondo" ha commentato il capitano azzurro Barazzutti . L'appuntamento è per il 3-5 febbraio 2017.

IL TABELLONE DEL PRIMO TURNO

(1) Argentina c. ITALIA

Germania c. (7) Belgio

Australia c. (3) Repubblica Ceca

(5) Svizzera c. Usa

Giappone c. (6) Francia

Canada c. (4) Gran Bretagna

(8) Serbia c. Russia

(2) Croazia c. Spagna