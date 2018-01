Australian Open: Venus Williams subito fuori, tutto facile per Nadal

15 gennaio 2018

I primi incontri nella notte hanno riservato subito sorprese agli Open di Australia. Venus Williams cade sotto i colpi della Benic (6-3, 7-5) per l’eliminazione più clamorosa della giornata, ma esce anche la Stephens (2-6, 7-6, 6-2) contro la cinese Zheng in un turno nero per le statunitensi. Nel maschile invece è tutto facile per Nadal (6-1, 6-1, 6-1) su Estrella Burgos e per Dimitrov (6-3, 6-2, 6-1) su Novak.

Sul cemento di Melbourne Park va di scena il primo Slam del 2018. Per la prima volta dopo 19 anni al secondo turno degli Australian Open non ci saranno le sorelle Williams: dopo il forfait di Serena è arrivata anche l’eliminazione a sorpresa per Venus che si arrende contro una Belinda Benic straripante che non concede nulla chiudendo in due set. A sorpresa esce anche l’ultima vincitrice degli Us Open: Sloane Stepehens arriva a un passo dalla vittoria ma si lascia recuperare da Shuai Zheng che prima si prende il tie break nel secondo set, poi completa l’impresa concedendo pochissimo alla statunitense nel terzo. Nessun problema invece per Caroline Wozniacki, che elimina in due set Mihaela Buzarnescu, e per Elina Svitolina che si libera altrettanto facilmente di Ivana Jorovic.



Nel maschile va avanti Nadal senza mai soffrire contro Estrella Burgos chiudendo i tre set in 1h 35’. Bene anche Dimitrov, che nella scorsa edizione sfiorò l’impresa in semifinale proprio contro lo spagnolo, che liquida Novak. Avanti Cilic nonostante conceda qualcosa di troppo nel terzo set contro Pospisil, per il croato però il 3-1 basta per regalarsi il passaggio del turno che non riesce, invece, a un Sock che cade a sorpresa con lo stesso risultato contro il giapponese Sugita. Nella giornata nera per gli statunitensi esce anche Isner in quattro set contro l’australiano Edben.