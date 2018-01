Australian Open: Nadal si fa male e si ritira, Cilic in semifinale

23 gennaio 2018

Un guaio muscolare, il tentativo di restare in campo, un equilibrio precario e un dolore insopportabile. Si chiudono così, ai quarti di finale, gli Australian Open di Rafa Nadal. Tre ore e 47 minuti di battaglia regalano a Marin Cilic la semifinale con il forfait del maiorchino nel quinto set. Match durissimo: 3-6 6-3 6-7 (5) 6-2 2-0 per Cilic, che dopo il tie-break del terzo, perso, aveva visto la sconfitta avvicinarsi. Poi il guaio fisico per Nadal, che si è fatto trattare dal fisioterapista a bordocampo, ma non è stato sufficiente. Cilic, vincitore degli Us Open nel 2014 e finalista a Wimbledon nel 2017, quando fu travolto da Federer proprio dopo aver subito un infortunio, si regala la semifinale. E, a sorpresa, non incrocerà il bulgaro Dimitrov, vincitore del Masters, sconfitto dal britannico Kyle Edmund. Il giustiziere di Seppi prosegue nella sua cavalcata regalandosi una semifinale davvero inattesa.



Dall'altra parte del tabellone grande trepidazione per gli altri quarti di finale: Federer incontrerà Berdych, mentre l'altro quarto è tra le grandi sorprese Chung e Sandgren.