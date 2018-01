Australian Open, Federer e Djokovic agli ottavi

20 gennaio 2018

Missione compiuta per Roger Federer, che si è qualificato agli ottavi degli Australian Open. Lo svizzero, testa di serie numero 2 e campione in carica, ha battuto il francese Richard Gasquet, numero 29 del seeding, in tre set col punteggio di 6-2, 7-5, 6-4. Prossimo avversario l'ungherese Marton Fucsovics. Avanti anche Novak Djokovic, che si è imposto sullo spagnolo Albert Ramos Vinolas per 6-2, 6-3, 6-3. Ora affronterà il coreano Chung.