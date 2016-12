Atp Montecarlo: Djokovic-Nadal e Berdych-Monfils le semifinali

Tutto pronto dunque per le due grandi sfide che decideranno i finalisti del torneo. Nel Principato cresce l'attesa per il big match tra il numero uno del ranking e il "Re di Montecarlo". Nole ha letteralmente travolto Cilic (6-0, 6-3 in poco più di un'ora), confermando senza difficoltà i precedenti con il croato. Il serbo ora dovrà vedersela ora con Nadal, che ha vinto al terzo set il derby-maratona contro Ferrer dopo quasi tre ore di gioco (6-4, 5-7, 6-2). Tra i due sarà il 43.mo scontro diretto (Rafa è in vantaggio 23-19) e si preannunciano scintille.



Nella parte bassa del tabellone continua invece il momento magico di Monfils, che dopo aver battuto Federer e Wawrinka, finalisti nel 2014, liquida Dimitrov in soli 57' col solito gioco spettacolare e vola in semifinale. Di fronte si troverà Berdych, che ha superato Raoinic, ritiratosi per infortunio sul 5-2 per il ceco.