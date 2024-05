Brescia all'esame Pistoia, Akele: "Dobbiamo fermare Willis e Moore"

Alla vigilia di Gara 1 dei quarti di finale tra Brescia e Pistoia, Nicola Akele ha presentato ai nostri microfoni la sfida che apre la corsa allo scudetto della Germani: "Siamo pronti per affrontare i playoff con fiducia. Veniamo da una buona vittoria contro Brindisi e vogliamo trasferire questa fiducia domenica contro Pistoia. È una squadra che ha fatto un grandissimo campionato, che ha molta fiducia nei loro mezzi, che fa del gruppo la loro forza, con delle forti individualità. Dovremo sicuramente cercare di fermare le loro due punte di diamante, che sono Willis e Moore, e far sì che anche gli altri giocatori non entrino in partita".