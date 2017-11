Champions League: vincere per crederci ancora, è la missione Napoli

21 novembre 2017

Il Napoli è con le spalle al muro. La squadra di Sarri per sperare ancora in una qualificazione agli ottavi di finale deve per forza vincere questa sera contro lo Shakhtar Donetsk . Gli azzurri a due giornate dalla fine sono in ritardo di 6 punti dagli ucraini e non possono fare calcoli. Il Napoli, che cerca la vendetta dell'andata, quando venne sconfitto 2-1, sarà spinto dal caloroso pubblico del San Paolo che in questi casi può fare la differenza.

Se il Napoli in campionato sta viaggiando a velocità folli verso il sogno scudetto, in Champions League rischia seriamente di lasciare già la competizione. La situazione del Gruppo F è molto chiara con gli azzurri che a due giornate dal termine si ritrovano terzi a soli 3 punti e sono costretti a inseguire in classifica lo Shakthar, che è a sei lunghezze di vantaggio, per sperare nella clamorosa qualificazione. Al primo posto c'è l'imbattibile Manchester City che, a punteggio pieno, ha già strappato il pass per gli ottavi. Gli azzurri quindi se non vogliono dire addio alla Champions sono chiamati all'impresa e non possono più fare calcoli. Al San Paolo questa sera arriveranno proprio gli ucraini che con un punto sarebbero matematicamente qualificati. Il Napoli vuole vendicare il ko subito all'andata a Kharkiv: lo farà senza lo squalificato Koulibaly e gli infortunati Ghoulam e Milik. La squadra di Sarri dopo le due sconfitte consecutive contro il City deve per forza sperare di vincere le prossime due e in un favore di Guardiola all'ultima giornata.